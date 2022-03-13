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Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

13.03.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün oynanması planlanan ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor'un İstanbul'a gidemediği için yarına ertelenen karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

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