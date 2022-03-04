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Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.03.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile devam etti. İdman şut çalışması ile sona erdi.

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