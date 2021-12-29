Antalyaspor, Süper Kupa maçının hazırlıklarına 1 Ocak'ta başlayacak

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile Katar'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına 1 Ocak 2022 Cumartesi günü başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dün GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdıran kırmızı-beyazlılarda futbolculara 3 gün izin verildi.

Akdeniz ekibi, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak Süper Kupa mücadelesi için ilk idmanını gerçekleştirecek.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, saat 20.45'te başlayacak.



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