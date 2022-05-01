Antalyaspor, Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 13 haftaya çıkardı.
Ligde en son mağlubiyetini 22. hafta mücadelesinde 20 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybederek yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra çıktığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
Medipol Başakşehir'i (1-0), Altay'ı (2-1), VavaCars Fatih Karagümrük'ü (3-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u (2-1), Demir Grup Sivasspor'u (1-0), GZT Giresunspor'u (4-1), Atakaş Hatayspor'u (4-1), Aytemiz Alanyaspor'u (3-1) yenen Akdeniz ekibi, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ve son olarak 35. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, ligin 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçı da kaybetmeyerek namağlup unvanını korumak istiyor.
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