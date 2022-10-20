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Antalyaspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

20.10.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin 3. haftasında Trabzonspor'u 5-2 yenen Antalyaspor, sonraki 6 karşılaşmada ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Akdeniz temsilcisi iyi sonuçlar alamadığı son 6 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrılırken sadece bir puan alabildi.

Antalyaspor, İstanbulspor karşısında galibiyet hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Haftaya 7 puanla 16. sırada giren kırmızı beyazlı ekipte, sakatlıkları süren Alassane Ndao ve Fredy, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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