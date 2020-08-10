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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu"

ANTALYA HABERLERİ  | 10.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

"Türk futbolunun kendi hedefi, yapısı, kulüplerin geleceğe dönük borçlanma planı olmalı" - "Hem mali yükümlülükler hem de Nuri Şahin'in burayı istemesi önemli. Kendisi bu konuda olumlu ama henüz anlaşma yok"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitlerinin, kulüplerin hem bütçelerinde hem de iç yapılarında köklü değişikliklere sebep olacağını söyledi.

Teknik direktör Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir ikinci yarı geçirdiklerini aktaran Tuna, ikinci devreyi en başarılı takımlarından biri, en az mağlup olan ikinci takım ve en az gol yiyen takım olarak tamamladıklarına dikkati çekerken, kadroda değişimi sezon sonu 7 oyuncuyla yollarını ayırarak devam ettirdiklerini bildirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF arasında bütçe görüşmeleri olduğunu, sonuçların ne oranda değişeceğini bilmediğini ancak köklü fikir ayrılıkları bulunduğunu bildiğini anlatan Tamer Tuna, şöyle konuştu:

"Kulüplerin mali yapısıyla ilgili iki-üç yıl öncesine kadar bir çalışma vardı. Şu anda içinde bulunduğumuz mali yapılar öngörülmeden karar alındı. Bu kararlarla 21 Süper Lig takımının sezon sonunda kazançlarıyla giderleri arasında takım ortalamasının eksi yönde olacağını öngörebiliriz. Türk futbolunun kendi hedefi, yapısı, kulüplerin geleceğe dönük borçlanma planı olmalı. Hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu. Takımı güçlü tutmak için transfer yapan ancak baskının içinde kulüpleri yönetemeyen, baskıdan çıkamayan kadrolara sahibiz. Baskıdan kaynaklanan transfer hikayeleriyle bütçelerin aşıldığını görüyoruz. Biz bu bütçeleri aşmayacağız. Çünkü aldığımız oyuncular, bonservis ödemeyeceğimiz isimler olacak. Orta saha, stoper, forvet ya da kanat hattında oynayan futbolcu transferi planlıyoruz."

Süper Lig'de üç senedir teknik direktörlük yaptığına değinen Tuna, ayrıldığı kulüplerde başarısızlık değil fikir ayrılığı olduğunu vurguladı.

- "Nuri Şahin ile görüştüm"

Tamer Tuna, orta saha için Nuri Şahin ile görüştüklerini açıkladı.

"Nuri Şahin önemli bir oyuncu. Ben de değer veriyorum." diyen Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nuri Şahin ile görüştüm. İstediğimiz her oyuncuyla direkt görüşme yapıyoruz. İçinde bulunduğu durumu ve ne istediğini anlamak zorundayız. Olay sadece transfer değil. Bu tür oyuncular geldiğinde takıma değer katıp, buradaki oyunculara model olma anlamında katkı sağlayabiliyor. Transferine bakışımız, hem performansından faydalanacağımızı düşünmemiz hem de onun özelliklerine uygun oyun yapımız olması. Pas oyununa katkısı ve liderlik özelliğiyle iyi bir oyuncu. Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu, bitti' transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında. Bu bir süreç ve kararı birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler hem de Nuri Şahin'in burayı istemesi önemli. Kendisi bu konuda olumlu ama henüz anlaşma yok."

Yerli oyuncu sayısını çoğaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Tuna, ligde ikinci devre en fazla yerli oyuncu oynatan üç takımdan biri olduklarını kaydetti.

Takıma maddi katkı sağlayacak her oyuncusunun ayrılabileceğini de aktaran Tuna, "Nazım Sangare ile Bünyamin Balcı hakkında bazen dolaylı arayışlar oluyor. Doğukan Sinik gündeme geldi. İstenilen oyuncu alınabilir. Adı geçen kulüpler teklif yaptığında, astronomik değil, değeri verilirse ayrılabilirler. Hiçbir teklif olmadı, para sorulmadı." diyerek sözlerini tamamladı.

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