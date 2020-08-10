Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitlerinin, kulüplerin hem bütçelerinde hem de iç yapılarında köklü değişikliklere sebep olacağını söyledi.

Teknik direktör Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir ikinci yarı geçirdiklerini aktaran Tuna, ikinci devreyi en başarılı takımlarından biri, en az mağlup olan ikinci takım ve en az gol yiyen takım olarak tamamladıklarına dikkati çekerken, kadroda değişimi sezon sonu 7 oyuncuyla yollarını ayırarak devam ettirdiklerini bildirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF arasında bütçe görüşmeleri olduğunu, sonuçların ne oranda değişeceğini bilmediğini ancak köklü fikir ayrılıkları bulunduğunu bildiğini anlatan Tamer Tuna, şöyle konuştu:

"Kulüplerin mali yapısıyla ilgili iki-üç yıl öncesine kadar bir çalışma vardı. Şu anda içinde bulunduğumuz mali yapılar öngörülmeden karar alındı. Bu kararlarla 21 Süper Lig takımının sezon sonunda kazançlarıyla giderleri arasında takım ortalamasının eksi yönde olacağını öngörebiliriz. Türk futbolunun kendi hedefi, yapısı, kulüplerin geleceğe dönük borçlanma planı olmalı. Hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu. Takımı güçlü tutmak için transfer yapan ancak baskının içinde kulüpleri yönetemeyen, baskıdan çıkamayan kadrolara sahibiz. Baskıdan kaynaklanan transfer hikayeleriyle bütçelerin aşıldığını görüyoruz. Biz bu bütçeleri aşmayacağız. Çünkü aldığımız oyuncular, bonservis ödemeyeceğimiz isimler olacak. Orta saha, stoper, forvet ya da kanat hattında oynayan futbolcu transferi planlıyoruz."