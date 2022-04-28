Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.



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