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Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

28.04.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig Trabzonspor

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