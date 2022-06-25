Antalyaspor Vakfında başkanlığa Gültekin Gencer seçildi

Antalyaspor Vakfı başkanlığına Gültekin Gencer getirildi.

Vakfın olağan genel kurulu, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkanlığa aday olan Gültekin Gencer, göreve seçildi.

Kırmızı-beyazlı camianın eski kulüp başkanlarından olan Gencer'in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ertuğrul Ünal, Okan Alanyalı, Hasan Ali Ceylan, Enver Barış, Mert Berberoğlu, Rasim Feyzan Doğu.



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