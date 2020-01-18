YURTHABER
  4. Antalyaspor, Veysel Sarı'yı transfer etti

Antalyaspor, Veysel Sarı'yı transfer etti

ANTALYA HABERLERİ  | 18.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Deneyimli stoper Veysel Sarı: "Ligde durumumuz iyi değil ama hep birlikte bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum" - Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay: "Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız"

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Veysel Sarı'yı renklerine kattı.

Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenle 31 yaşındaki stoper Veysel Sarı, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Veysel Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giydiğini anlatan Sarı, "Çok fazla takım değiştirmedim. Bu ligdeki dördüncü takımım. İnşallah uzun yıllar bu formaya, camiaya hizmet ederim. Ligde durumumuz iyi değil ama hep birlikte bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece inşallah bu takımı hak ettiği yere getireceğiz." diye konuştu.

Orta saha ve sağ bekte de görev yapabildiğine değinen Veysel Sarı, kendisini stoperde daha rahat hissettiğini kaydetti.

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise, Veysel Sarı'nın Antalyaspor'da başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Transfer görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Altay, "Transferlerimiz devam edecek. Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız." dedi.

Altay, orta saha oyuncusu transferi için de önlerinde 3-4 alternatif olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Polisten öğrencilere Polirobot EğitimiPolisten öğrencilere Polirobot Eğitimi
Okul çevrelerinde güvenlik uygulamasıOkul çevrelerinde güvenlik uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Futbol Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Durukan Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Işın Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Burcu Alan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor'un Antalya kampı

Kayserispor'un Antalya kampı

Kumluca’da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası

Kumluca’da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.