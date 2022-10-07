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Antalyaspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

07.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde geçen haftayı bay geçen, oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi alan Akdeniz temsilcisi, 3 puan hasretine Konyaspor karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalısı Soner Aydoğdu, Shoya Nakajima ile sakatlığı süren Hakan Özmert, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

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