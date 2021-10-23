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Antalyaspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

23.10.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı-beyazlılarda 2 eksik bulunuyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından çıktığı ilk maçta Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçında galibiyet almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde 9 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor 16. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

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