YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

14.06.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Cuma günü toplanacak.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.

İki aşamalı kamp programının gerçekleştirileceği Antalyaspor'da, yeni sezon öncesi ilk hazırlık kampı 3 Temmuz Pazar günü Burdur'da planlandı.

Akdeniz ekibi, yurt dışı kampını ise 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Almanya'da gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldüAntalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü
Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtıTokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı
Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildiPiyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi
Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig Antalyaspor

Antalya Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:25
Yatsı
22:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.