Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Burdur'daki birinci etap kampını tamamlayıp Antalya'ya dönen kırmızı-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştiren Akdeniz ekibi, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile tamamladı.



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