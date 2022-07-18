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Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

18.07.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Burdur'daki birinci etap kampını tamamlayıp Antalya'ya dönen kırmızı-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştiren Akdeniz ekibi, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile tamamladı.

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