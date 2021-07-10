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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

10.07.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü iki antrenmanla tamamladı.

Akdeniz ekibinde sabah antrenmanında kaleciler, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki sahada, diğer futbolcular ise salonda iki ayrı grup halinde kuvvet çalışması yaptı.

Sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı pas çalışması gerçekleştirildi.

Antalyaspor'un kamp çalışmaları yarın devam edecek.

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