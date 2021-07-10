Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü iki antrenmanla tamamladı.
Akdeniz ekibinde sabah antrenmanında kaleciler, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki sahada, diğer futbolcular ise salonda iki ayrı grup halinde kuvvet çalışması yaptı.
Sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı pas çalışması gerçekleştirildi.
Antalyaspor'un kamp çalışmaları yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz