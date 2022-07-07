Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, antrenmanda 3 grup halinde çalıştı.

Ukrayna takımlarından Metalist Kharkiv ile bugün yapılacak hazırlık maçında forma giyecek oyuncular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktiksel çalışma yaparken, Bünyamin Balcı, Luiz Adriano, Kudriashov ve Fredy'den oluşan gruba ise performans testleri uygulandı.

Diğer futbolcular ise fitness salonunda çalıştı.

Akdeniz ekibi, 10 Temmuz'da Medipol Başakşehir, 14 Temmuz'da Bodrumspor ile hazırlık maçı oynayıp Burdur kampını tamamlayacak.



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