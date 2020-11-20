Antalyaspor'da hedef zirveyi zorlayan bir takım oluşturmak

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Antalyaspor'u her sene Avrupa'da oynayabilen bir kulüp haline getirmek istiyoruz." dedi. Kırmızı-beyazlı kulübün 3,5 yıllığına anlaştığı teknik direktör Ersun Yanal için Antalya Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Yanal ile uzun dönemli hedeflerinin olduğu için 3,5 yıllık anlaşma imzaladıklarını söyledi. Yanal'ın şampiyonluk yaşadığını, Anadolu kulüplerinde de önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Öztürk, deneyimli teknik adam ile hedeflerinin birbirine uyduğu için güzel bir frekans yakaladıklarını aktardı. Ersun Yanal ile başarı elde edeceklerine inandıklarını dile getiren Öztürk, "Hocamızla planımız net. Genç oyuncuları mümkün olduğunca ağırlıklı oynatarak Türk futboluna kazandırmak. Bunu sportif başarıyla beraber yapabilmeyi istiyoruz. Bir sene Avrupa'ya giden, diğer sene düşmemeye oynayan bir kulüp olmak istemiyoruz. Bir başarı yakalayacaksak istikrarlı olmalı. Kulüp olarak bir yapılanma içerisindeyiz. Futbol takımımızda oyuncuların yaş ortalaması gittikçe düşüyor. Bu durumu sistematik hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Hedeflerimizi uzun dönemli tutuyoruz" Antalyaspor olarak başarıya aç bir kulüp olduklarına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti: "Antalyaspor'u devamlılığı olabilecek, doğru şekilde yönetilen, doğru şekilde planlama yapılan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Hocamızın da bu başarının mimarlarından olacağını düşünüyoruz. Hedeflerimizi uzun dönemli tutuyoruz. Hedeflerimizin gerçekleşmesi, düşüncelerimizin oturtulması, doğru yapılanma için 1,5 yıl gibi bir dönem düşünüyoruz. Antalyaspor'u her sene Avrupa'ya oynayabilen kulüp haline getirmek istiyoruz. Bunu da genç çocuklarla doğru şekilde yapmak istiyoruz. Burada önemli olan sabırlı davranabilmek." Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dahilinde geçen yıl olduğu gibi takımı bu sene de kendi otellerinde kampa alabileceklerini, bu durumu da sürecin belirleyeceğini vurguladı. - Yanal: "Avrupa'da oynayabilecek bir Antalyaspor oluşturmak en büyük hedefimiz" Teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye'deki kulüplerin borç içerisinde olduğunu, bu borcu yönetebilecek kabiliyetlerinin olmadığını söyledi.