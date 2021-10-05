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Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi

05.10.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi

Fraport TAV Antalyaspor yönetim kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ile futbolcu Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Şahin'in futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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