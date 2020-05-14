YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor'dan Ahmet Nur Çebi ve Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor'dan Ahmet Nur Çebi ve Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.05.2020 16:49 | Son Güncelleme

Antalyaspor'dan Ahmet Nur Çebi ve Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Kasımpaşa Kulübünün 2 futbolcusu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar diler, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Kasımpaşa Kulübünde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 2 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Antalya Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:43
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:04
Yatsı
21:33

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Pastör Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.