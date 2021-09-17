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Antalyaspor'dan Erdoğan Saçak için başsağlığı mesajı

17.09.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'dan Erdoğan Saçak için başsağlığı mesajı

Antalyaspor Kulübü, eski futbolcusu ve takımda bir dönem yardımcı antrenör olarak da görev yapan Erdoğan Saçak'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuruluş kadromuzda yer alan ve daha sonra takımımızda yardımcı antrenör olarak da görev yapan Erdoğan (Erol) Saçak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Saçak için Antalya'da Muratpaşa Camisi'nde yarın öğle vakti cenaze namazının kılınacağı ve daha sonra Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenleneceği bildirildi.

Erdoğan Saçak'ın cenazesinin Burdur Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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