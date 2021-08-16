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Antalyasporlu Fredy, gol perdesini ilk maçta açtı

16.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyasporlu Fredy, gol perdesini ilk maçta açtı

Süper Lig'in ilk haftasında dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Fredy, kırmızı-beyazlı takımın yeni sezonda gol perdesini açan isim oldu.

Angolalı futbolcu, 2018-2019 sezonundan bu yana kırmızı-beyazlı formayla 84'üncü resmi maçına Göztepe karşılaşmasında çıktı. 31 yaşındaki oyuncu, mücadelenin 32. dakikasında penaltıdan attığı golle takımının bir puan almasına katkı sağladı.

Fredy, kırmızı-beyazlı formayla lig ve kupa maçlarındaki 15'inci golüne ulaştı.

- İlk maçta forma giyen yeni transferlerin performansı

Teknik direktör Ersun Yanal, kulübün yeni transferlerinden bazılarına Göztepe mücadelesinde forma şansı tanıdı.

ABD'li Haji Wright, Süper Lig'deki ilk resmi maçında 90 dakika süre aldı.

Güray Vural 90 dakika, Cezayirli Houssam Ghacha da 66 dakika görev yaptı.

İtalyan Andrea Poli 45 dakika, Bosna Hersekli Deni Milosevic 44 dakika sahada kaldı.

Belçika Pro Lig ekiplerinden Anderlecht'te kiralandıktan sonra geri dönen Nijeryalı Paul Mukairu ise 45 dakika formasını terletti.

- İkinci haftada Fenerbahçe'ye konuk olacak

Sezona 1 puanla başlayan Antalyaspor, ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

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