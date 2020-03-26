YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor

Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 26.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını telekonferansla yapmaya devam ediyor.

Futbolcular, kendilerine teknik ekip tarafından verilen özel programları her gün uygularken, iki günde bir gerçekleştirilen telekonferansla bir araya gelerek hem takım olgusunu yaşamaya devam ediyor hem de eş zamanlı olarak teknik ekip tarafından son durumları takip ediliyor.

Telekonferansla gerçekleştirilen antrenmana Antalya'da bulunan futbolcular evlerinden, Hakan Özmert Sakarya'dan, Charles Silva Brezilya'dan, Ferhat Kaplan Çanakkale'den, Yekta Kurtuluş İzmir'den, Veysel Sarı İstanbul'dan, Eren Albayrak Bursa'dan katıldı.

Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde ve antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Futbolcular, yarın kendilerine verilen programa göre bireysel antrenmanlarına devam edecek.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, 28 Mart Cumartesi günü yeniden telekonferans antrenmanı ile bir arada çalışma imkanı bulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalyaspor telekonferans

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Antalya Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:21
Yatsı
20:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Bahadır Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
İlknur Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Serhat Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Frezya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı

Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı

Başkan Böcek: “Antalya için el ele verip birlikte çalışacağız”

Başkan Böcek: “Antalya için el ele verip birlikte çalışacağız”

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.