YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor'lu Mert Yılmaz, Bursaspor'a transfer oldu

Antalyaspor'lu Mert Yılmaz, Bursaspor'a transfer oldu

08.09.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'lu Mert Yılmaz, Bursaspor'a transfer oldu

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 22 yaşındaki oyuncusu Mert Yılmaz'ın Bursaspor'a transfer olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın 2021-22 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Bursaspor’a transfer olduğu belirtilerek, verdiği emekler için teşekkür edildi.

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4 maça çıkan Mert Yılmaz, geçtiğimiz yıl Almanya'nın 4. lig takımlarından FC Bayern 2 takımından Antalyaspor'a transfer olmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
PARTNER"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı
Antalya'da çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldüAntalya'da çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
antalya Antalyaspor Bursaspor

Antalya Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
13:00
İkindi
16:35
Akşam
19:23
Yatsı
20:40

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Antalya Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Lara Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.