YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

17.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

Antalyaspor Kulübü, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da muhtarlarla bir araya geldi:Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da muhtarlarla bir araya geldi:
Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendiKayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
İstanbul Valisi Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerle buluştuİstanbul Valisi Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
transfer Antalyaspor

Antalya Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:44
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:23
Yatsı
21:56
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.