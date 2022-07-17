Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

Antalyaspor Kulübü, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



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