Antalyaspor'un deplasman galibiyeti özlemi dindi

OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de Göztepe'yi yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetine 18. haftada ulaşan Fraport TAV Antalyaspor, dış sahada 3 puan kazanma hasretini sonlandırdı.

Dün Göztepe'ye konuk olan kırmızı-beyazlılar, Doğukan Sinik'in golüyle sahadan 1-0 üstün ayrılarak rahat bir nefes aldı. Akdeniz ekibi, böylece bu sezon ilk deplasman galibiyetini de kazanmış oldu.

Sezonun altıncı galibiyetini dış sahada elde eden Antalyaspor, diğer karşılaşmalardan 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Geride kalan 18 haftada 9 maçını deplasmanda oynayan kırmızı-beyazlı takım, Göztepe galibiyetinin dışındaki diğer mücadelelerde 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmanda kazanamama sıkıntısını aşan Akdeniz temsilcisi, diğer maçları da kayıpsız geçmek istiyor.

- Süğlün: "Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, bu sezon deplasmanda kazanamama problemini 18. haftada sonlandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İyi ve mücadeleci bir takım olduklarını belirten Süğlün, şunları kaydetti: