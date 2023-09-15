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Antalya'ya 2 kruvaziyerle 1508 turist geldi

15.09.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya'ya, 2 kruvaziyerle 1508 yolcu geldi.

Limasol Limanı'ndan hareket eden ve 953 yolcusu ile 507 mürettebatı bulunan Birleşik Krallık bayraklı 236 metre uzunluğunda, 58 bin 119 groston ağırlığındaki "Spirit Of Discovery" isimli kruvaziyer, QTerminal Antalya'ya demirledi.

Geminin Antalya'nın ardından Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Yine Limasol Limanı'ndan çıkan ve rotasını Marmaris olarak belirleyen Bahama bayraklı 210 metre uzunluğunda, 41 bin 805 groston ağırlığındaki "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer 555 yolcusu ve 428 mürettebatıyla aynı limana demir attı.

Turistler kruvaziyerlerden inerek, Antalya'nın tarihi yerlerini gezip alışveriş yaptı.

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antalya turist

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