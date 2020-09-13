YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyona yaklaştı

Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyona yaklaştı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.09.2020 11:07 | Son Güncelleme

"Turizmin başkenti" Antalya, 1 Ocak-10 Eylül döneminde 1 milyon 883 bin 903 yabancı turiste ev sahipliği yaptı - Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay: - "Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum" - "Türkiye'ye gelen turist sayısı 10 milyonu aştı, Antalya'da gelen 2 milyona yaklaştı. Pandemi döneminde bunlar önemli"

AYŞE YILDIZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sağlıklı turizm hizmeti sunan Antalya'ya, yılbaşından 10 Eylül'e kadar 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist geldi.

Denizi, kumu, güneşi kadar antik kentleri, tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle de ön plana çıkan Antalya, birçok ülkeden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, temmuzdan itibaren turizm hareketliliği başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda salgın sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında güvenli ve sağlıklı turizm hizmetinin verildiği Antalya'da, özellikle ağustos ve eylülde turist yoğunluğu arttı.

"Turizmin başkenti" Antalya'ya 1 Ocak-10 Eylül döneminde 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist geldi. İlk sırada ana pazar Rusya, ikinci sırada Ukrayna, üçüncü sırada ise Almanya yer alıyor.

- "Antalya'ya bazı ülkelerden yoğun turist trafiği oldu"

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç ay önce sıfır noktasında olunmasına rağmen turizmdeki hareketliliğin önemli olduğunu söyledi.

Sertifika programı ve sağlıklı turizm kampanyasının Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir özellik olduğunu vurgulayan Kınay, şunları kaydetti:

"Sağlıklı turizm, Rusya ile Türkiye, Almanya ile Türkiye ve İngiltere trafiğinin açılmasında önemli bir etken oldu. Belli ki insanların aylarca evlerde kalmaktan dolayı tatile olan özlemleri çok yüksek. Antalya'ya, özellikli Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya gibi ülkelerden yoğun trafik oldu. Otellerimiz açıktı, hazırlıklıydı. Sertifika programlarına uymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum."

Türkiye'nin "12 ay, 4 mevsim ve 365 gün turizm yapılan bir ülke" sloganı olduğuna işaret eden Kınay, özellikle Antalya'nın yılın 12 ayında rahatlıkla ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Antalya için kışın futbol ve golf takımlarının bu yıl daha önemli olacağını belirten Kınay, "Türkiye'ye gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Antalya'da gelen 2 milyona yaklaştı. Pandemi döneminde bunlar önemli. Türkiye'ye bu sene 15 milyon turist bekliyoruz. " dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Baro Başkanı Yeşilboğaz: “Mültecilere yapılan insanlık dışı muameleleri dünya susarak izliyor”
Baro Başkanı Yeşilboğaz: “Mültecilere yapılan insanlık dışı muameleleri dünya susarak izliyor”
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Ağrı’da 9 günde 64 kişiye 201 bin 600 lira para cezası kesildi
Ağrı’da 9 günde 64 kişiye 201 bin 600 lira para cezası kesildi
Adana'da tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
Adana'da tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü

Antalya Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:58
İkindi
16:30
Akşam
19:16
Yatsı
20:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Ananas Eczanesi
Muratpasa
Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Çoban Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
İşler Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.