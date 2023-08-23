Antalya’ya tatile gelen gurbetçi çifte 2 bin lira ’SMA danışmalık faturası’ şoku

Ödemeyi yapan ve görüşmenin 5-8 dakika arasında sürdüğünü belirten çift, “Biz doktor beye test ücretini sorarken o bize nereden geldiğimizi, gurbetçi mi olduğumuzu sordu. Yaşadıklarımızın ardından yakınlarımızla iletişime geçtik. Testin aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapıldığını öğrendik, hemen randevu aldık. Almanya’da nikahtan önce hiçbir şekilde test yok. Sadece Türkiye yapıyor. Çok memnun kaldık” dedi.

Almanya’da yaşayan Cengizhan Akkol (29) ve eşi Selin Akkol (28), kısa bir süre önce tatil yapmak için Antalya’ya geldi. Çift Antalya tatilleri öncesinde Türkiye’de Spinal Musküler Atrofi (SMA) tarama testi yaptırmak istedi. Konyaaltı ilçesinde internet üzerinden ulaştıkları bir test merkeziyle sosyal medya üzerinden iletişim kuruldu. Merkezden çifte “Genetik doktorumuz gördükten sonra testleriniz belli olacak” denilerek muayene ücretinin bin 530 TL olduğu söylendi. Çift belirtilen randevu gününde test merkezine giderek görevli doktor ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından SMA testi için kişi başı 4 bin TL talep edildi. Miktarı fazla bulan çift test yaptırmaktan vazgeçince bu kez danışmanlık ücreti olarak çifte 2 bin TL fatura kesildi.

Faturaya KDV yansıtılmadı

Yaşanılanların ardından aile yakınlarına ulaşan çift Muratpaşa ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezine giderek ücretsiz olarak SMA testleri için kan verdi. Alınan 2 bin TL tutarındaki danışmanlık ücretine tepki gösteren Akkol çifti, doktorun kendileri ile 5-8 dakika arasında görüştüklerini ve daha çok kişisel bilgilerini sorduklarını belirtti. Diğer taraftan faturalar üzerinde yapılan incelemede KDV oranının yansıtılmadığı görüldü. Testin Türkiye’de ücretsiz olduğunu öğrenen çift aile sağlığı merkezine giderek testi kısa bir sürede yaptırdı. Ardından ise hizmetin sunulmasına teşekkür etti.

“BİZ DOKTOR BEYE TEST ÜCRETİNİ SORARKEN O BİZE NEREDEN GELDİĞİMİZİ, GURBETÇİ Mİ OLDUĞUMUZU SORDU”

Testlerini Türkiye’de yaptırmak istediklerini belirten Cengizhan Akkol, “Telefon aracılığıyla ulaşamadığım için sosyal medya üzerinden iletişim kurdum. Bana bin 530 TL muayene ücreti söylendi. Buraya gelince randevu gününde kliniğe gittik. Sekreter bizden bilgilerimizi aldı. Ben doktor beyin yanına girmeden test ücretini sordum. Bunun doktor tarafından belirlendiğini söylediler. Kamera kayıtlarından da tespit edilebilir doktorla 5 ya da 8 dakika bir görüşmemiz oldu. Biz doktor beye test ücretini sorarken o bize nereden geldiğimizi, gurbetçi mi olduğumuzu sordu. Bize başka bir test de yapabileceğini bunun da ücretinin 1000 euro olabileceğini söyledi. Biz kabul etmedik, tekrar SMA testi ücreti sorduk. Bizi sekreterine yönlendirdi” dedi.

“KİŞİ BAŞI 1000 TL DANIŞMANLIK ÜCRETİ ALDI, 8 DAKİKALIK BİR GÖRÜŞME OLDU”

Sekreterin doktorun yanına girip çıkınca kişi başı 4 bin TL SMA testi ücreti istediğini belirten Akkol, “Biz miktarın fazla olduğunu belirterek istemedik. Bunun üzerine bizden kişi başı 1000 TL danışmanlık ücreti aldı. 8 dakikalık bir görüşme oldu. Hiçbir şekilde muayene olmadı. Yaşadıklarımızın ardından yakınlarımızla iletişime geçtik. Testin aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapıldığını öğrendik. Bugün giderek hemen randevu aldık. Hiçbir ücret talep etmeden yapacaklarını söylediler. Almanya’da nikahtan önce hiçbir şekilde test yok. Sadece Türkiye yapıyor. Ben çok memnun kaldım, bu gerekli olan bir şey. Tedbiri alıp takdiri Allah’a bırakmak gerekir” sözlerine yer verdi.

“TANSİYONUMA DAHİ BAKILMADI”

Selin Akkol da gittikleri test merkezinde yaşananları şöyle anlattı: “Bizden haksız yere danışmalık ücreti aldılar. Bizi hiçbir şekilde muayene etmedi. Tansiyonuma dahi bakılmadı. Muayene dediğiniz zaman kontrol olur. Bu şekilde olacağını bilmiyordum. Biz ülkemizi sevdiğimiz için burada yaptırmak istedik. Biz araştırıyoruz. Bizim danışmanlığa ihtiyacımız yoktu.”

