Antalya'ya tatile gelen ya konut alıyor ya da yatırım yapıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ağırladığı yabancı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, konut satışı ve yatırım konusunda da yabancıların gözdesi oluyor.

Dünyanın dört bir yanından turist çeken kent, yabancılara konut satışı ve yabancı ortaklı yatırımlar noktasında da ülke genelinde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Antalya'da gerek konut satışında gerekse yatırımda bir önceki yıla göre artış yaşanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine, Antalya'nın tarihi dokusu, deniz, güneş, kum destinasyonu ile turizm cazibesini sürdürdüğünü söyledi.

- En fazla Rus ve Almanlar konut alıyor

Kentin salgın öncesi 16 milyon, salgın döneminde de 9 milyondan fazla turist ağırladığını anımsatan Çetin, "Kente yabancı ilgisi giderek artıyor. Antalya'da satılan toplam konutun yüzde 18,50'si yabancılar tarafından alıcı buluyor. Geçen yıl satışı yapılan 66 bin 691 konutun 12 bin 384'ü yabancıya satıldı." dedi.

Yabancıya konut satışlarının özellikle son 4 ayda önemli ölçüde arttığına işaret eden Çetin, "En fazla konut satışları ziyaretçi profiline bağlı gerçekleşiyor. Satışlarda Rusya ve Almanya ağırlıklı. Orta Doğu'dan da Ürdün, İran, Irak'tan alıcılar var." diye konuştu.

- Antalya'da 4 bin 647 yabancı sermayeli şirket bulunuyor

Çetin, yabancı yatırımcı konusunda da Antalya'nın ciddi talep gördüğünü belirtti.

Antalya'da 2021'de yabancı ortaklı 558 yeni şirket kurulduğunu aktaran Çetin, "Odamıza kayıtlı 56 bin üyemiz var ve bunun 4 bin 647'sini yabancı sermayeli şirket oluşturuyor." ifadesini kullandı.

- Yatırımda Ruslar ilk sırada

Kentte 656 Rus, 626 Alman, 522 İran, 283 de Azerbaycan ortaklı şirketin faaliyet gösterdiğini anlatan Çetin, bu ülkeleri ise Hollanda, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerin takip ettiğini kaydetti.

Kente tatile gelen yabancıların ya konut aldığına ya da yatırım yaptığına işaret eden Çetin, "Hangi ülkeden daha çok turist alıyorsak en fazla yatırımcı da o ülkeden geliyor, konut da o ülkeye satılıyor." dedi.

Yabancıların ağırlıklı olarak toptan gıda, gayrimenkul, inşaat, seyahat acentesi, restoran, tarımsal ürünler, konaklama, tekstil ve bilişim alanlarında yatırım yaptığını belirten Davut Çetin, yabancı ortaklı şirketlerin Antalya ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Antalya'nın dünya genelinde tanınan bir kent olduğunun altını çizen Çetin, gerek konut satışlarında gerekse yatırımlarda bunun net şekilde görülebildiğini sözlerine ekledi.

