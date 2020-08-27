ANTBİRLİK'ten 200 milyon liralık yatırım

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), 6 fabrika ve bir güneş enerjisi sistemi projesini içeren 200 milyon liralık yatırım için çalışmalara başladı.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, üretici ortakların ve bölge çiftçisinin hem ekonomik hem de teknolojik gelişimini artırmak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bile kontrollü bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yavuz, üretimin durmaması için zor durumdaki çiftçilere 78 milyon liralık kredi desteği verdiklerini kaydetti.

- 2023'e 23 bin ortakla girme hedefi

ANTBİRLİK olarak 3 yılda 80 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Yavuz, "Radikal kararlar alarak çiftçimizi refaha ulaştıracak hedeflerimizin peşinden yürüyoruz. 200 milyon lira değerinde 6 fabrika ve bir güneş enerji sistemi projesi ile yatırımlarımızı artırıyoruz. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olmak için 2023 yılına 23 bin ortakla girmeyi planlıyoruz. Bunun için tüm çiftçilerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık." ifadelerini kullandı.