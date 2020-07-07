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ANTÇEV’den Başkan Uysal’a plaket

ANTALYA HABERLERİ  | 07.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV) , Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a vakfa desteklerinden dolayı plaket taktim etti.Mütevelli heyetinde Antalya’nın iş, sanat ve siyaset dünyasından tanınmış isimlerin yer aldığı kentin 25 yıllık köklü kurumlarından ANTÇEV’in yönetim kurulu, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.

ANTÇEV’den Başkan Uysal’a plaket

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV) , Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a vakfa desteklerinden dolayı plaket taktim etti.
Mütevelli heyetinde Antalya’nın iş, sanat ve siyaset dünyasından tanınmış isimlerin yer aldığı kentin 25 yıllık köklü kurumlarından ANTÇEV’in yönetim kurulu, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sema Ereke ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette Başkan Uysal’a ANTÇEV’e destekleri dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.
Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, ANTÇEV’in her yıl başarılı gençlere burs imkanları sağlayan, bu amaç için çalışan Antalya’nın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Uysal, şöyle konuştu:
“ANTÇEV, toplumumuza hizmet eden, eğitim gönüllüsü bir vakıf. Biz de belediye olarak bütün sivil toplum kuruluşlarımızı desteklediğimiz gibi özellikle eğitim alanında faaliyet gösteren, çok yararlı işler yapan vakfımızı da elimizden geldiğince desteklemeye gayret ediyoruz. Vakıflar, esasen bizim dünya kültürüne armağan ettiğimiz çok güzel kurumlar. Bunu da çok güzel yorumlayan vakıflarımız var. ANTÇEV de bunların önemlilerinden bir tanesi. Kendilerini tebrik ediyorum. Bütün çalışmaları için kentimiz adına teşekkür ediyorum”

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