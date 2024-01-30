Antep fıstığı ve kaymağın buluştuğu lezzet: Cennet çamuru

Kilis’te, baklava, kebap, gibi gözde gıdalar arasında yerini koruyan ‘cennet çamuru’, eşsiz lezzetiyle adeta damak çatlatıyor. Kilis mutfağında ve kültüründe önemli bir yeri olan cennet çamuru, günün her saatinde tüketiliyor. Kadayıf, kaymak ve Antep fıstığını buluşturan tatlı, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin damaklarını da şenlendiriyor. Yapımı zor olan tatlıda bol fıstık, tereyağı, şeker pudra ve tarçın kullanılırken, porsiyon fiyatı 90 TL’den satışa sunuluyor.

‘‘BU TATLIDAN ALDIĞIM LEZZETİ BAKLAVADAN ALAMIYORUM’’

Ticaret için Kilis’e haftada iki defa geldiğini söyleyen Mehmet Ercan, ‘‘Haftada bir veya iki defa ticaret için Kilis’e geliyorum. Her geldiğimde vazgeçemediğim tek tatlı Kilis’e özgü olan cennet çamurudur. Tatlının isminden de anlayacağımız gibi cennet çamuru mükemmel ötesi bir tatlıdır. Bu lezzeti yemek için şehre geldiğimizde fıstığı, kadayıfı ve kaymağıyla çok özel bir tatlı olduğu için tatlıdan aldığım lezzet baklava gibi değildir. Bundan aldığımız lezzet baklava ve diğer tatlılar gibi değildir. Bu yüzden bu memlekete misafir olarak gelen vatandaşlara, cennet çamurunu tatmalarını ve bir kere de olsa tadına varmalarını istiyoruz. Ondan sonra onlar için vazgeçilmez bir tatlı olacaktır’’ dedi.

8 yaşından itibaren tatlıcılık işiyle uğraştığını ve işinde usta olduğunu söyleyen Baklava Ustası İlhan Kilimci, ”Tatlı sektöründe 30 yıllık bir emeğim var. İsmi cennet çamuru olan kadayıf, fıstık, şerbet, kaymak ve lezzetin karıştığı tatlıya 8 yaşından beridir babamla birlikte yaparak öğrendim ve babamın elinden bayrağı alarak ben işimin başına geçtim. Tabi o zamanlardaki taleplerle şu anki talepler çok farklı. Cennet çamuru Kilis için vazgeçilmezdir çünkü şehrimizde herkesin severek tükettiği tatlıdır. Kilisli vatandaşlarda bu lezzeti diğer yerli ve yabancı turistlere tatmasını istediği için ısrarla bir şekilde talep ettiği tatlımız cennet çamurumuzdur. Fıstığın, yağın, şekerin ve kadayıfın harmanlanması ve üzerine kaymakla tatlandırıp nefis bir lezzet haline gelmesiyle oluşuyor’’ ifadelerini kullandı.

"POZİSYONLARI TERAZİDE TARTARAK VERİYORUZ"

8 yaşından itibaren babasıyla birlikte tatlıcılık sektöründe çalıştığını aktaran Kilimci, "Çocukluğumdan itibaren yapmış olduğumuz tatlı cennet çamuru ve diğer tatlı çeşitleridir. 30-35 senedir ben bu işi yapıyorum. Daha eski zamanları hatırlamıyorum dedelerimiz ve ustalarımız biliyor onu da tabii ki de bize bunu miras olarak bırakan ustalarımızdan Allah razı olsun diyoruz. Biz de bu mesleği en iyi şekilde yapmak için serhat şehri Kilis’te yerli ve yabancı turistlerin çok çok fazla tercih etmiş olduğu cennet çamuru tatlımızı en güzel şekilde yapıp vatandaşlara sunuyoruz. Geçen yıl cennet çamurunun porsiyon fiyatı 55 TL’den veriyorduk şu an ise 90 TL civarında müşterilerimize sunuyoruz. Bizim pozisyonlarımız teraziye göre tartarak insanlara almış oldukları hizmetin gramajı gramajına müşterilerimize sunuyoruz’’ diye konuştu.

