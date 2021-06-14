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Antep fıstığında ilk hasada altın ödülü

14.06.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antep fıstığında ilk hasada altın ödülü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yılın ilk boz Antep fıstığını üreten çiftçiye, Nizip Ticaret Borsası (NTB) tarafından altın hediye edildi.

Yılın ilk boz Antep fıstığını yetiştiren İntepe Mahallesi'ndeki üretici Cuma Kaya, yarım altınla ödüllendirildi.

NTB Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, törendeki konuşmasında, ilçenin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Antep fıstığının üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl böyle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hasadın bereketli geçmesini dileyen Polat, "Hasat mevsiminden yaklaşık 45 gün önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan erkenci olarak tabir edilen 2021 yılının ilk mahsul boz Antep fıstığı hasat edildi. Gayretlerinden dolayı üreticimiz Cuma Kaya'yı tebrik ediyorum. Sezonun kazasız belasız geçmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fıstık üreticisi Cuma Kaya ise ilgililere teşekkür ederek, bu yılın tüm üreticiler için bereketli geçmesini temenni etti.

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