Antep Savunması’nın ilk kitabı yeniden yayımlandı

“Kitaplar, her zaman var olmaya devam edecektir”

İstiklal Sevgisinin Abidesi Gazi‘ayıntab Müdafaası isimli eserin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Binalar yapılır, elli, yüz, bin sene sonra binaları yerinde bulamayabiliriz. Ama bu kitaplar tarihe not düşülüyor. Kitaplar, her zaman var olmaya devam edecektir. Bu çalışmaya destek veren başta hocalarım olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz. Bugün tanıtımı yapılan kitabın da Gaziantep tarih-kültür hayatına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum” dedi.

“Yapılan çalışmalardan dolayı müteşekkirim”

İstiklal Sevgisinin Abidesi Gazi‘ayıntab Müdafaası adlı kitabın hazırlanmasında katkısı olanlara müteşekkir olduğunu kaydeden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün, çok özel bir gündeyiz. Çok onurlu, gururluyum. Çok özel bir mekandayız. Cumhurbaşkanımızın himayesinde 100. yıla gidiyoruz. Kurtuluş mücadelesini veren başta Şehit Kamil olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyoruz. Rabbim, cennetinde buluştursun. Rabbim, onlara layık olmayı bize nasip etsin. Şerefiyle tarihini yazanların şehridir Gazi Şehir. Şehitkamil Belediye Başkanımıza, hocalarımıza bu yapılan çalışmalardan dolayı müteşekkirim” şeklinde konuştu.