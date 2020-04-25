GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan "Antep Savunması"nın simge ismi Şehit Kamil'in yakınları, madalya gururu yaşıyor.

Günümüzde "Şehit Kamil" olarak bilinen Mehmet Kamil, 21 Ocak 1920'de o dönemki askeri fırın önünde annesini taciz eden Fransız askerlerine karşı koyarak bir kurtuluş mücadelesine de öncü oldu.

Annesinin peçesini açmak isteyen işgalci askerlere karşı koyan ve çeşitli kaynaklarda 10-14 yaşları civarında olduğu belirtilen Mehmet Kamil, Fransız askerleri tarafından süngülenerek şehit edildi.

Mehmet Kamil'in şehit edilmesiyle halk diriliş meşalesini yaktı ve destansı bir mücadele başladı.

Kurtuluş Savaşı döneminde imkansızlık ve yoksulluklara rağmen düşmana karşı gösterdiği mücadeleyle örnek gösterilen Gazianteplilerin en büyük gurur kaynaklarından biri olan Şehit Kamil, şehadetinden 100 yıl sonra madalyayla taltif edildi.