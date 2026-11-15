Antetokounmpo 34 sayı attı, Miami üst üste 4. galibiyetini kazandı

NBA’de heyecan 5 maçla devam etti. Miami Heat, Kaseya Center’da karşılaştığı Detroit Pistons’ı 137-117’lik skorla yendi ve üst üste 4, toplamda 7. galibiyetini elde etti. Miami’de Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 14 ribaund ile double double yaparken, Klay Thompson 26 sayı ve Bam Adebayo da 20 sayıyla eşlik etti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Detroit’te ise Cade Cunningham 33 sayı, Kevin Huerter da 20 sayı kaydetti.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:
New Orleans Pelicans: 108 - Denver Nuggets: 116
Cleveland Cavaliers: 127 - Dallas Mavericks: 117
Minnesota Timberwolves: 106 - Chicago Bulls: 117
Memphis Grizzlies: 129 - Brooklyn Nets: 110
Miami Heat: 137 - Detroit Pistons: 117
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