Gabriel Sara'nın yerine Galatasaray'a 58 milyon Euro'luk yıldız

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda kış transfer dönemi çalışmalarına hız veren Galatasaray'da orta saha kurgusu yeniden şekilleniyor. Kadroya doğrudan ilk 11 seviyesinde takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin, yabancı kontenjanını açmak adına Gabriel Sara ile ocak ayında vedalaşma hesapları yaptığı öne sürüldü.

GABRIEL SARA'YA AVRUPA'DAN 4 TALİP

Performansıyla Avrupa kulüplerinin takibinde yer alan Brezilyalı orta saha oyuncusuna İngiltere ve İtalya'dan ciddi ilgi bulunuyor. Serie A ekipleri Napoli ve Roma ile Premier Lig temsilcileri Aston Villa ve Brighton'ın Gabriel Sara'yı transfer listesinde tuttuğu, Galatasaray yönetiminin de uygun şartların oluşması halinde bu ayrılığa onay vereceği ifade edildi.

SARA'NIN YERİNE TEUN KOOPMEINERS PLANI

Galatasaray yönetimi, Gabriel Sara ile yolların ayrılması senaryosunda alternatifini İtalya'da belirledi. Sarı-kırmızılıların, Juventus'ta forma giyen 28 yaşındaki Hollandalı orta saha Teun Koopmeiners'i gündeminin ilk sırasına aldığı kaydedildi.

KİRALIK FORMÜLÜYLE JUVENTUS'UN KAPISI ÇALINACAK

Torino ekibinde bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden ve beklediği süreleri bulamayan Koopmeiners için bonservis harcamak istemeyen sarı-kırmızılılar, transferi kiralama formülüyle çözmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray ağlarına 2 gol gönderen Hollandalı yıldız için yönetimin, Sara'nın ayrılığı netleşir netleşmez Juventus ile resmi temasa geçeceği belirtildi.

JUVENTUS 58.4 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

İtalyan devi Juventus'un 2024 yazında Atalanta'dan kadrosuna kattığı Teun Koopmeiners'in maliyeti bonuslarla birlikte 58.4 milyon euroyu bulmuştu. 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun Juventus ile olan mevcut sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.