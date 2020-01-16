Anthony Joshua'nın unvan maçı Vodafone Park'ta

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçının Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta yapılacağı belirtildi.
Kubrat Pulev'in resmi Facebook hesabından paylaşılan görselde bu maçın Voadafone Park'ta oynanacağı ifade edildi.
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