Fenerbahçe'de istediği performansı henüz yakalayamayan Kerem Aktürkoğlu için teknik direktör Emre Belözoğlu devreye girdi. Milli arada yıldız futbolcuyla birebir görüşen Belözoğlu'nun, oyuncusundan beklentilerini ve yeni yol haritasını anlattığı öğrenildi.

BELÖZOĞLU'NDAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖZEL GÖRÜŞME

Fenerbahçe'de milli arayı değerlendiren Emre Belözoğlu ve teknik ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını detaylı şekilde incelemeye aldı. Sezonun geride kalan bölümünde beklentilerin altında kaldığı değerlendirilen 28 yaşındaki futbolcunun eksik yönleri üzerinde çalışma başlatıldı.

Belözoğlu'nun da Kerem ile birebir görüşerek oyuncunun üzerindeki baskıyı azaltmayı ve hücumdaki verimliliğini artırmayı amaçladığı ifade edildi.

"GOLÜ BU KADAR DÜŞÜNME, ASİSTLERİNE ODAKLAN"

Emre Belözoğlu'nun görüşme sırasında Kerem Aktürkoğlu'na gol atma konusunda kendisini fazla zorlamaması gerektiğini söylediği öğrenildi. Genç teknik adamın, yıldız futbolcuya hızını ve takım arkadaşlarına hazırlayacağı pozisyonları daha etkili kullanması yönünde tavsiyelerde bulunduğu aktarıldı.

Belözoğlu'nun Kerem'e, "Gol atmayı çok kafana takıyorsun. Sen gol atan bir futbolcu olmanın yanı sıra asistlerinle de öne çıkan bir oyuncusun. Önceliğini hızına ve yapacağın asistlere ver. Sen sahada daha iyi oldukça gol atma şansın zaten kendiliğinden gelecek. Hücumdaki efektifliğini daha düzgün ve ölçülü kullanmalısın" dediği belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 resmi karşılaşmada görev alan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Gol sayısında beklentilerin gerisinde kalan tecrübeli futbolcu, asistleriyle takımının hücum organizasyonlarında etkili olmaya çalıştı.

Emre Belözoğlu'nun özel görüşmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun performansında nasıl bir değişim yaşanacağı merak ediliyor.