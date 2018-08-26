Modeste'den G.Saray taraftarını ayağa kaldıran hareket

Galatasaray'da Anthony Modeste konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, bir yandan Modeste ile görüşürken diğer yandan da sponsor arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray cephesinde kaynak arayışı sürerken Modeste'den de flaş bir hamle geldi. Golcü oyuncu Galatasaraylı bir taraftarın paylaşımını beğenerek taraftarları heyecanlandırdı.

BILD'DEN KOLN VE DORTMUND İDDİASI

Alman basınında yer alan haberlere göre, Modeste, Çin'de Tijanjin ile olan sözleşmesini sona erdirdi ve kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Alman basını Köln ve Dortmund'un Modeste için nabız yoklamaya başladığını iddia ederken; Modeste'nin açıklamalarına yer verdi.

"BENİM AŞKIM KOLN"

Bonservisi elinde olduğu iddia edilen Modeste, Dortmund ve Köln'ün kendisine olan ilgisine şu şekilde karşılık verdi; "Dortmund çok büyük bir kulüp ancak benim büyük aşkım Köln"

Dortmund ve Köln'ün transfer girişimlerinde bulunduğu Modeste için Alman basınının Galatasaray'dan hiç söz etmemesi dikkatlerden kaçmazken; Emre Akbaba'nın transferine sponsor olan Erden Timur'un (NEF İcra Kurulu Başkanı) Instagram hesabından Modeste fotoğrafını paylaşması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

