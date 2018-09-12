Anthony Modeste Köln ile idmanlara çıkmaya başladı!

Galatasaray'ın transferin son döneminde kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak kulübü Tianjin Quanjian ile yaşadığı sorun nedeniyle vazgeçtiği Anthony Modeste Almanya'da antrenmanlara başladı.
Çin'deki takımı Tianjin Quanjian'dan ayrılmak isteyen ve Avrupa'ya dönen Anthony Modeste, Bundesliga 2'de mücadele eden eski takımı Köln'de antrenmanlara başladı.
Anthony Modeste, Köln'ün eski fitness antrenörlerinden Benjamin Kugel ile idmanlara başladı. Anthony Modeste'nin çalışma yaptığı sahada giydiği Köln forması, Alman basınında bunun bir transfer işareti olup olmadığı yönünde genişçe yer aldı.
Modeste de geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Büyük aşkım Köln'' ifadelerini kullanmıştı.
MUSTAFA CENGİZ: ''MODESTE'DE RİSKE GİREMEDİK''
Geçtiğimiz günlerde Modeste konusunda Mustafa Cengiz de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Modeste konusundaki detayları anlatırken ''Modeste konusunda bir bakmışım TT (Trend Topic) olmuşum. Bir hukukçu kardeşimiz yorum yapmış. Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkacağı bir sürede bu riski göze alamayız. Ben belki çok rahat olsam bu riski göze alabilirim. Bu risk %60 oranında var, %40 oranında yok. Bu riski ben dahil iki Türk kulübü daha göze alamadı. Futbolcuyu alsaydık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı'' ifadelerini kullanmıştı.
(Sporx)
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