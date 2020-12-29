YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Antibiyotik görevi görüyor kestane balı kapış kapış gidiyor!

Antibiyotik görevi görüyor kestane balı kapış kapış gidiyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 12:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Antibiyotik görevi görüyor kestane balı kapış kapış gidiyor!

Kovid-19 salgını sonrası insanlar virüse karşı etkili besin arayışına yöneldi. Birçok uzmanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için önerdiği bal, pandemi sürecinde bu yönüyle daha da revaçta.

Sinop’ta korona virüs salgını sonrası bal ve arı ürünlerine talep arttı. Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde kestane balına pandemi döneminde yoğun ilgi gösteriliyor. Kestane balı kilosu 175-200 TL arasında alıcı buluyor.

Sinop’ta arıcılık işi ile uğraşan Uğur Özdemir, korona virüs süreciyle birlikte kestane balı ve diğer bal çeşitlerine talebin arttığını söyledi. Özdemir, 'Pandemiden dolayı satışlarımız arttı. Köpük kutularla Türkiye’nin her yerine bal siparişi gönderiyoruz. Sinop balına farklı bir rağbet var. Çünkü Sinop’ta doğa kirliliği yok, fabrikasyon olay yok, köylerde zaten tarım bitti bunun için değerli kaliteli olduğu için Sinop balı daha bir farklı fiyatta satılıyor. Çiçek balının kilogramını 100, kestane balının kilogramını ise 175-200 lira arasında satıyoruz' dedi.

Vatandaşın, kestane balına olan ilgisinden memnun olduklarını anlatan Özdemir, "Kestane balı çok tercih edilen ballar arasında yer alıyor. Antibiyotik görevi görüyor. Sabah aç karına 1 kaşık yendikten 1 saat sonra kahvaltı yapılmasını öneriyoruz. Kestane balı bronşit ve nefes darlığına çok iyi geliyor. Hatta nefes darlığına bire bir diyebiliriz. Her sabah kestane balını polenle birlikte 1 tatlı kaşığı yiyorum ve beni çok dinç tutuyor. Bağışıklık sistemine bire bir. Bu günlerde koronadan dolayı çok alan var. Bu günlerde bal ile poleni bol yesinler. Ancak fazla tüketilmesine gerek yok. Aç karına 1 tatlı kaşığı yeterli. Çünkü bu adeta ilaç fazlası zarar" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Patates kızartmasında inanılmaz bir tüyo!Patates kızartmasında inanılmaz bir tüyo!
Meşhur Balkan tatlısı MasterChef'te yapıldı! Tarifi merak edildiMeşhur Balkan tatlısı MasterChef'te yapıldı! Tarifi merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!

Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!

Yılbaşı sofranızı Fransız lezzeti ile taçlandırın

Yılbaşı sofranızı Fransız lezzeti ile taçlandırın

Pastane usulü! Günlerce bayatlamıyor

Pastane usulü! Günlerce bayatlamıyor

Fransız restoranından çıkmış gibi

Fransız restoranından çıkmış gibi

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Kavurga talebinde patlama! Öksürüğü kesiyor, mikrobu öldürüyor

Kavurga talebinde patlama! Öksürüğü kesiyor, mikrobu öldürüyor

Kimse yüzüne bakmıyordu şimdi satış patlaması yaşanıyor!

Kimse yüzüne bakmıyordu şimdi satış patlaması yaşanıyor!

Patatesi kızartmadan önce neden turşu suyunda bekletmelisiniz?

Patates kızartmasında inanılmaz bir tüyo!

Harika ekmek ve poğaça yapmak için hamur mayalarken bu püf noktalarına dikkat

Hamur mayalarken bu püf noktasına dikkat!

Tehlike saçıyor! Midye yiyeceğinize pil kemirin daha iyi!

Tehlike saçıyor! 'Bunu yiyeceğinize pil kemirin daha iyi'

Anason yağı faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Anason yağı faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.