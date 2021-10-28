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Antidepresan ilaç Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışını yüzde 32 azalttı

28.10.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antidepresan ilaç Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışını yüzde 32 azalttı

Etken maddesi fluvoksamin olan antidepresan ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının hastaneye yatışlarını yüzde 32 azalttığı bildirildi.

“Lancet Global Health” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, antidepresanların Kovid-19 hastaları üzerindeki etkisiyle ilgili çalışma yürüten bilim insanları, Brezilya'da yeni tip koronavirüs ile enfekte olmuş 1500 kişiyi inceledi.

Çalışmada, deneklerin yarısından, evdeyken 10 gün boyunca günde iki kez 100 miligram fluvoksamin içeren ilacı kullanması istendi, kontrol grubuna ise plasebo verildi.

Uzmanlar, deneklerden hangisinin hastaneye gittiğini ya da hangilerinin acil serviste uzun süre kaldığını görmek için dört hafta boyunca hastaları takip etti.

Çalışmada, antidepresan ilacın, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını yüzde 32, ilacı tolere eden hastalarda da ölümleri yüzde 91 azalttığı gözlendi.

Plasebo grubundaki 756 hastanın 119'unun hastaneye yatış ya da 6 saatten fazla acil durum gerektiren komplikasyonlar geliştirdiği gözlenirken, fluvoksamin kullanan 741 kişiden 79'u hastaneye başvurdu.

Araştırma ekibinde yer alan, McMaster Üniversitesinde görevli Dr. Edward Mills, fluvoksaminin Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara göre çok daha ucuz olduğunu belirterek Dünya Sağlık Örgütünün öneride bulunması halinde birçok yoksul ülke için ilacın hazır olduğunu ifade etti.

Kovid-19 tedavisi için kullanılan yüksek maliyetli antikor tedavisine kıyasla 4 dolara satılan fluvoksaminin yoksul ülkeler için faydalı olabileceği belirtiliyor.

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