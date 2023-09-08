YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Antik kent kazılarında su perisi heykeli bulundu

Antik kent kazılarında su perisi heykeli bulundu

08.09.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Amasra ilçesinde yürütülen antik kent kazı çalışmalarında su perisi heykeli bulundu.

Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bartın’ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti kazı çalışmalarında yaklaşık 3 metre derinlikte ve 1800 yıllık olduğu düşünülen Nymphe (su perisi) heykeli bulunduğu duyuruldu.
Açıklamada, "Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2’nci yüzyıla ait ve Nymphe (su perisi) olduğu değerlendirilen, 1,53 santimetre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı" denildi. Bartın’ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti kazı çalışmalarında yaklaşık 3 metre derinlikte ve 1800 yıllık olduğu düşünülen Nymphe (su perisi) heykeli bulundu. Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2’nci yüzyıla ait ve Nymphe (su perisi) olduğu değerlendirilen, 1,53 santimetre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyoda ölü bulunan kadının cesedi 3 gün boyunca o dairede kalmışBanyoda ölü bulunan kadının cesedi 3 gün boyunca o dairede kalmış
Kars’ta 1 araçtan silah ve mühimmat çıktıKars’ta 1 araçtan silah ve mühimmat çıktı
Bingöl’e 119 yeni hekim için kadro açıldıBingöl’e 119 yeni hekim için kadro açıldı
Anahtar Kelimeler:
Bartın

Bartın Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:16
Öğle
12:54
İkindi
16:30
Akşam
19:21
Yatsı
20:45

Bartın Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Cuma

Ulus eczanesi
Ulus
Müge eczanesi
Merkez
Egemen eczanesi
Amasra
Soner eczanesi
Ulus
Murat eczanesi
Kurucasile
Kozcagiz eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.