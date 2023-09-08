Antik kent kazılarında su perisi heykeli bulundu

Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bartın’ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti kazı çalışmalarında yaklaşık 3 metre derinlikte ve 1800 yıllık olduğu düşünülen Nymphe (su perisi) heykeli bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2’nci yüzyıla ait ve Nymphe (su perisi) olduğu değerlendirilen, 1,53 santimetre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı" denildi. Bartın’ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti kazı çalışmalarında yaklaşık 3 metre derinlikte ve 1800 yıllık olduğu düşünülen Nymphe (su perisi) heykeli bulundu. Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2’nci yüzyıla ait ve Nymphe (su perisi) olduğu değerlendirilen, 1,53 santimetre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı" denildi.

