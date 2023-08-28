Antik kentte, orman yangınlarına dikkat çekildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Sultanhisar’da eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Nysa Antik Kenti’ni ziyarete gelen vatandaşlara ve antik kentte kazı çalışması yapan işçi ve arkeologlara, orman yangınları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde “Her Şey Elimizde”, “Camlar Can Yakmasın” ve “Kadına El Kalkamaz” mottolarıyla bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

