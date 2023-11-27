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Antika pazarı vatandaşları geçmişe götürüyor

27.11.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Fatih Mahallesinde kurulan Antika pazarı, vatandaşları 1900’lü yıllara götürüyor.

Antika pazarı vatandaşları geçmişe götürüyor

Farklı şehirlerden gelen antika satıcıları ile antika severleri bir araya getiren pazarda, eski eşyalar ve eski objeler tezgahları süslüyor.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden geldiğini söyleyen Antika satıcısı Fatih Mehmet Erdem, babasından merak ederek başladığı antikacılığı devam ettirmek istediğini ve bunu başardığını dile getirdi.

Kütahya’da lakabının ’Antikacı Karadayı’ olduğunu belirten Halil İbrahim Kaya, "Bu işi 5 senedir yapıyorum, çocukluktan merakım var. Her ayın son haftası Kütahya’mızda güzel bir etkinlik oluyor, bundan sonrada devam edeceğine inancım sonsuz" diye konuştu.
Antika pazarının çok renkli olduğunu ve kendilerini geçmişe götürdüğünü söyleyen Kütahyalılar, pazarın kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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