YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Antika tutkunu güvenlik görevlisi eşyaları odunluğunda sergiliyor

Antika tutkunu güvenlik görevlisi eşyaları odunluğunda sergiliyor

22.03.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yaşayan Orhan Alpaslan Mestanoğlu: - "Tarihimiz bizim için çok önemli. Yok olmasını istemiyorum. Bu eserler çöpe, hurdaya atılmasın. Evin bir köşesinde gelen insanlar görsün. Bizden sonraki nesiller bunları bilsin"

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'te yaşayan Orhan Alpaslan Mestanoğlu, hobi olarak topladığı antika eşyaları evinin üst katında bulunan odunlukta oluşturduğu bölümde sergiliyor.

Kamuda güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Mestanoğlu, küçük yaşlarda eski eşyalara merak duymaya başladı. Zamanla biriktirdiği bu eşyaları sergileyecek yer bulamayan Mestanoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde odunluğun bir bölümünü bölerek ayrı oda yaptı.

Biriktirdiği eşyaları burada sergileyen Mestanoğlu, boş zamanlarını antikaların arasında geçirerek stres atıyor. Mestanoğlu, misafirlerini antika eşyalarla dolu odada ağırlamaktan keyif alıyor.

Orhan Alpaslan Mestanoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana antika eşyalara ilgi duyduğunu, gün geçtikçe bu merakın arttığını söyledi.

Evin odunluğuna antika eşyalarını koymak için oda yaptığını anlatan Mestanoğlu, aynı zamanda arkadaş çevresinden gelen antika eşyaların bakımını da yaparak sahibine teslim ettiğini belirtti.

- "Bizden sonraki nesiller bunları bilsin"

Eski eşyaların yok olmaması için mücadele ettiğini dile getiren Mestanoğlu, "Tarihimiz bizim için çok önemli. Yok olmasını istemiyorum. Bu eserler çöpe, hurdaya atılmasın. Evin bir köşesinde gelen insanlar görsün. Bizden sonraki nesiller bunları bilsin. Teknoloji geliştikçe bazı eşyalar atılır vaziyete döndü. Teknoloji devri olduğu için şimdiki nesil bunu bilmiyor. Ondan dolayı bu işe gönül verdim." dedi.

Mestanoğlu, işinden arta kalan zamanını antika eşyaların bakımını yapmakla geçirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Boş zamanlarımı nostaljik bir ortamda geçirmiş oluyorum, merakımı gideriyorum. Dostlarımın antika eşyalarının bakımını yapınca onlar da mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum. Etrafımdaki insanlarda çok antika eşya vardı. İlk başta kendi antika eşyalarımın tamirini yaptım, daha sonra etrafımdaki insanlara teklif sundum. Olumlu cevaplar gelmeye başladı. Birkaç deneme aşamasından sonra antikalarının bakımını yaptığım insanlar memnun kaldı. İnternet üzerinden de tanıyan, tanımayan mesaj atıyor. Bakımını yaptığım eşyaların sadece malzeme parasını alıyorum ya da malzemesini kendileri alıyor. Bu işi hobi olarak yaptığımdan en baştaki unsur benim için tarihimizin yaşatılmasıdır."

Yaklaşık 100 antika biriktirdiğini aktaran Mestanoğlu, "Küp, terazi, bukağı (demir halka), testere, makas, ev telefonu, fotoğraf makinesi, televizyon, çeşitli kesici aletler, madeni para, gaz lambası, bakır saklama kapları, kilim gibi eşyalar var. Osmanlı döneminden kalma çekiç ve kasatura da var. Çok isteyen oluyor ama bazı şeyler satılmıyor, para etmiyor. Paradan çok, benim için manevi değeri önemli." ifadesini kullandı.

Bakımını yaptığı eşyaların orijinalliğini bozmamaya dikkat ettiğini vurgulayan Mestanoğlu, yetkililerden bu işi sürdürmek için destek beklediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğunTescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun
Buca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyorBuca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyor
Manisa'da kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandıManisa'da kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:26
Öğle
12:44
İkindi
16:10
Akşam
18:51
Yatsı
20:06
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay açıkladı! "Dimdik olursunuz, dağlara çıkar inersiniz"

Canan Karatay açıkladı! "Dimdik olursunuz, dağlara çıkar inersiniz"

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Harry Potter söylentilerine cevap verdi! Seri devam edecek mi?

Harry Potter söylentilerine cevap verdi! Seri devam edecek mi?

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.