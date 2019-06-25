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Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde tarihe doyup, Kral Koyu'nda yorgunluk atıyorlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 25.06.2019 11:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen yerli ve yabancı turistler, Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'ni gezip tarihe doyarken, eşsiz manzaraya sahip Kral Koyu'nda denize girip yorgunluk atıyor.

Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde tarihe doyup, Kral Koyu'nda yorgunluk atıyorlar
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Gazipaşa'ya yaklaşık 21 kilometre mesafedeki Güney Mahallesi Nohut Yeri mevkisinde bulunan Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti ve Kral Koyu, yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği noktaların başında yer alıyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler antik kentte tarihi yaşayıp, rehberlerden bölgenin tarihçesini öğreniyor. Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim görmüş olan antik kentteki orta çağ kalesi, agora, sütunlu cadde, kilise, hamam, anıtsal kapı, tapınak ve nekropol alanındaki anıt mezarlar ve triconhos ile antik kent gezisi son buluyor.

Antik kentte tarihe doyup, Kral Koyu'nda yorgunluk atıyorlar

Turistler zahmetli bir yolculuktan sonra yorgunluklarını atmak için Akdeniz'in gizli cennetlerinden biri olan Kral Koyu'na götürülüyor. Devasa delik bir kayanın içinde bulunan koyda denize giren turistler, koyun eşsiz manzarası ve turkuaz rengi denizinin tadını çıkarıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler eşsiz deniz ve doğaya hayran kalıp, muhteşem manzarada fotoğraflar çekip anlarını ölümsüzleştiriyor.

Antik kentte tarihe doyup, Kral Koyu'nda yorgunluk atıyorlar

'HEDEFİMİZ 6 BİN LİTVANYALI TURİST'

İlçeye yabancı turist getiren seyahat acentesi sahibi Mustafa Erkut, "Buraya haftada 2 kez olmak üzere yaklaşık 5 yıldır tur düzenliyoruz. Her sene artan turist sayımızla Gazipaşa şu an itibarıyla uğrak yeri haline geldi. Gazipaşa'da programımız dahilinde Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'ne gidiyoruz ve devamında Kral Koyu'nda yüzme molası veriyoruz. Bugünkü turumuzda yaklaşık 70 Litvanyalı turistimiz var. İlk senemizde yaklaşık 1000 kişi getirmiştik. Her sene bu sayı artarak devam etti. Bu seneki hedefimiz yaklaşık 6 bin Litvanyalı turisti Gazipaşa'ya getirmek" dedi.

Antik kentte tarihe doyup, Kral Koyu'nda yorgunluk atıyorlar

'ELİMDE OLSA DA HEP BURADA KALSAM'

Litvanyalı Domante Rekasıene, "Unutulmaz bir gün yaşadım. Dağları çok seviyoruz. Bulunduğumuz bölge dağlarla kaplı olması ve suyun berraklığı, temizliği beni çok sevindirdi. Bu son gelişim olmayacak. Bir dahaki sefere arkadaşlarımla geleceğim. Daha önce fotoğraflarını görüştüm fakat fotoğraflardan daha güzel deniz. Rengi çok parlak ve temiz. Şu an hiç gitmek istemiyorum ama gitmek zorundayım. Elimde olsa da hep burada kalsam" diye konuştu.

Litvanya'dan tatile gelen Kostas Yilciauskas da meyvelerin, manzaranın ve denizin mükemmel olduğunu, çok güzel bir gün geçirdiğini ve yine gelmek istediğini söyledi. (DHA)

Antik kentte tarihe doyup, Kral Koyu'nda yorgunluk atıyorlar

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Anahtar Kelimeler:
Seyahat Antalya Kral Koyu

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