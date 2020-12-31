Antioksidan ne demektir? Faydaları nelerdir? Antioksidan zengini yiyecekler hangileridir?

Vücut tarafından üretilmesinin yanı sıra çeşitli gıdalardan da alınan bir kimyasal madde olan antioksidan, son dönemlerin en merak edilen konuları arasındadır. Sağlığına düşkün bireylerin yoğun ilgi gösterdiği ve araştırdığı antioksidan içeren besinler sayısız fayda sağlar.

Antioksidan Nedir?

Antioksidan insan sağlığı için son derece önemli bir kimyasal maddedir. Bu kimyasal madde insan vücudu tarafından üretilir ve insan sağlığını hastalıkların tümünden korur. Antioksidanın cilt sağlığını koruyarak yaşlanmayı geciktirdiği en dikkat çeken faydaları arasında yer alır.

Antioksidanın en büyük yararlarından biri de insan sağlığı için önemli olan hücrelerin yaşadığı hasarları onarmasıdır. Peki, hücre sağlığı için son derece önemli olan antioksidan çoğunlukla hangi besinlerde bulunur? İşte bu besinler:

Domates

Yeşil çay

Kırmızı üzüm

Havuç

Böğürtlen

Tam tahıl grubu

Brokoli

Güçlü Antioksidan Kaynakları Nelerdir?

Antioksidan çoğunlukla kırmızı meyvelerde bulunur. Bunun yanında arıların kovanlarını korumak amacıyla ürettiği propolis de güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Cilt sağlığı, kalp ve damar hastalıkları için güçlü bir savaşçı olan nar ve nar suyu da antioksidan zengini besinler arasında yer alır. C vitamini içeren kivi, yeşil biber, kuşburnu ve turunçgiller gibi besinler de bu grupta yer alır. Kalp sağlığını koruyan ve doğal antibiyotik olan sarımsak, içerisindeki sülfür sayesinde antioksidan yiyecekler arasında sayılır. Kayısı ve havuç gibi turuncu sebze ve meyveler de içerisindeki beta karoten sayesinde antioksidan etki gösterir.