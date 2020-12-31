Antioksidan ne demektir? Faydaları nelerdir? Antioksidan zengini yiyecekler hangileridir?

Vücut tarafından üretilmesinin yanı sıra çeşitli gıdalardan da alınan bir kimyasal madde olan antioksidan, son dönemlerin en merak edilen konuları arasındadır. Sağlığına düşkün bireylerin yoğun ilgi gösterdiği ve araştırdığı antioksidan içeren besinler sayısız fayda sağlar.
Antioksidan insan sağlığı için son derece önemli bir kimyasal maddedir. Bu kimyasal madde insan vücudu tarafından üretilir ve insan sağlığını hastalıkların tümünden korur. Antioksidanın cilt sağlığını koruyarak yaşlanmayı geciktirdiği en dikkat çeken faydaları arasında yer alır.
Antioksidanın en büyük yararlarından biri de insan sağlığı için önemli olan hücrelerin yaşadığı hasarları onarmasıdır. Peki, hücre sağlığı için son derece önemli olan antioksidan çoğunlukla hangi besinlerde bulunur? İşte bu besinler:
Antioksidan çoğunlukla kırmızı meyvelerde bulunur. Bunun yanında arıların kovanlarını korumak amacıyla ürettiği propolis de güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Cilt sağlığı, kalp ve damar hastalıkları için güçlü bir savaşçı olan nar ve nar suyu da antioksidan zengini besinler arasında yer alır. C vitamini içeren kivi, yeşil biber, kuşburnu ve turunçgiller gibi besinler de bu grupta yer alır. Kalp sağlığını koruyan ve doğal antibiyotik olan sarımsak, içerisindeki sülfür sayesinde antioksidan yiyecekler arasında sayılır. Kayısı ve havuç gibi turuncu sebze ve meyveler de içerisindeki beta karoten sayesinde antioksidan etki gösterir.
Kolesterol seviyesini yükselten ve kötü kolesterolün oksidatif etkiye maruz kalmasını engelleyen bitter çikolata harika bir antioksidan kaynağıdır. Bitter çikolatanın kakao içeriği ne kadar fazlaysa, antioksidan etkisi de o kadar güçlüdür. Sağlıklı yağlar ve mineraller bakımından oldukça zengin bir besin olan ceviz, antioksidan etkisi sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Antioksidan besinler arasında bulunan çilek, bu bakımdan kalp hastalığı riskini azaltır. Dikkat çekici bir renge sahip olan kırmızı lahana da yüksek antioksidan içerir. Önemli bir lif, demir ve potasyum kaynağı olan pancar en güçlü antioksidan kaynakları arasındadır. Düşük kalori miktarıyla dikkat çeken ıspanak da bu grupta yer alır.
Antioksidan, içimi keyifli çaylar ile de alınabilir. Yeşil çay, oolong, nane, kekik, elma, ekinezya, papatya, tarçın, karanfil, rezene, ginseng, ıhlamur, kuşburnu, ada çayı, ısırgan, melisa ve zencefil antioksidan açısından zengin bitki çaylarıdır.
Antioksidan faydaları ile insan sağlığını koruyucu bir etkiye sahiptir. Son yıllarda oldukça popüler olmasının nedeni, vücuda zarar veren serbest radikallerle yaptığı etkin mücadeledir. Faydaları şöyle sıralanabilir:
Antioksidan bağışıklığı güçlendirir:
Sigara tüketimi, olumsuz çevre koşulları, işlenmiş gıdaların tüketilmesi, yapay tatlandırıcılar, yaşanan doku travmaları oksidatif stresi artırır ve vücuttaki hücrelerin hasarına neden olur. Tüm bunlar sonucu zayıflayan bağışıklık sistemi antioksidan zengini bir beslenme ile yeniden güçlü kılınabilir.
Antioksidan kalp ve damar sağlığını korur:
Bazı nedenlerden DNA, proteinler ve sağlık için önemli olan moleküller hasara uğrar. Bunun sonucunda kalp ve damar hastalıkları görülebilir. Bu bakımdan antioksidan zengini besinleri tüketmek kalp ve damar sağlığını korur.
Antioksidan göz sağlığını korur:
Yaşlanma nedeniyle görülen makula dejenerasyonu görme problemlerinin yaşanmasına neden olur. Bu bakımdan C vitamini, E vitamini, çinko ve beta karoten zengini besinler tüketmek bu sorunların yaşanmasını yavaşlatır.
Antioksidan iltihabı azaltır:
Antioksidan zengini besinler eklem ve kaslardaki iltihap oluşumunu azaltır ve rahatlama sağlar.
Antioksidan kolesterolü dengeler:
Antioksidan zengini gıdaları yeterli miktarda tüketmek iyi kolesterolü yükseltir ve kötü kolesterolü kontrol altına alır.
Antioksidan sinir sistemini korur:
Şizofreni, otizm ve depresyon gibi hastalıklar nörolojik sorunlara neden olan enzim eksikliğinden kaynaklanır. Bu nedenle antioksidan bakımdan zengin besinler bu tür duygu durum bozukluklarını tedavi eder.
Sebze ve meyve ağırlıklı bir diyetin kanser, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, romatoid artrit ve felç gibi birçok hastalığa yakalanma riskini azalttığı sayısız çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bunun yanında antioksidan zengini bir beslenme MS, alzheimer ve KOAH tedavilerinde olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Ayrıca antioksidan zengini besinler serbest radikallerin DNA ve hücrelere zarar vermesi nedeniyle oluşan kanser hastalığıyla mücadele edebilmeyi mümkün kılar. Serbest radikaller yetersiz antioksidan alımı ile vücutta birikir ve hücrelerin DNA’sına zarar verir. Bu bakımdan antioksidan kaynağı besinler tüketmek ve ek takviye almak kanser gelişimi riskini en aza indirir.
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