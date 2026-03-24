Antoine Griezmann 17 sene sonra Atletico Madrid'e veda etti! Yıldız ismin yeni takımı belli oldu

ABD MLS ekibi Orlando City, dünya futbolunun önemli isimlerinden Antoine Griezmann ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Atletico Madrid forması giyen yıldız oyuncu, Temmuz 2026 itibarıyla yeni takımına katılarak kariyerine ABD’de devam edecek. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

ABD MLS takımlarından Orlando City, Fransız yıldız Antoine Griezmann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız futbolcu Antoine Griezmann, kariyerini ABD’de sürdürecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yakın dönemde Avrupa’dan birçok yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan Orlando City, Antoine Griezmann’ı transfer etti. ’Küresel futbol ikonu ve 2018 Dünya Kupası kazananı’ diye duyurulan transferde, 35 yaşındaki futbolcu ile 2027-2028 sezonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı. Şu anda Atletico Madrid forması giyen Griezmann, Temmuz 2026’da kulübe katılacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla mahkeme kararını açıkladı! İşte verilen cezalar...Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla mahkeme kararını açıkladı! İşte verilen cezalar...
TFF resmen açıkladı! İşte yeni sezonda Avrupa'ya gidecek takım sayısıTFF resmen açıkladı! İşte yeni sezonda Avrupa'ya gidecek takım sayısı

Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Antoine Griezmann son dakika imza
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

