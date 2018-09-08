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Antoine Griezmann: Barcelona'ya hayır diyebilirsiniz

İSPANYA HABERLERİ  | 08.09.2018 08:26 | Son Güncelleme

Transfer döneminde Barcelona'nın teklifini reddedip Atletico Madrid'de kalmayı tercih eden Antoine Griezmann, transfer dönemi hakkında konuştu.

Antoine Griezmann: Barcelona'ya hayır diyebilirsiniz

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan aldığı teklifi kabul etmeyerek Atletico Madrid'de kalan Fransız futbolcu Antoine Griezmann, transfer dönemini anlattı.

''BUNUN TERSİ OLABİLECEĞİNİ KANITLADIM''

L'Equipe gazetesine konuşan Griezmann, ''Barcelona'ya 'hayır' diyemezsin diyorlar. Ben bunun tersinin olabileceğini kanıtladım. Barcelona'ya "'hayır' demek kolay değil ama dürüst olmak gerekirse, burada mutluyum ve Atletico'nun efsanesi olmak istiyorum'' dedi.

''BİR PUZZLEIN PARÇASIYIM''

Çok iyi bir takım olduklarını belirten Fransız yıldız, ''Bir puzzle gibiyiz ve burada bu puzzleın önemli bir parçası gibi hissediyorum. Kalmamı sağlayan şeylerden birisi de buydu'' diye konuştu.

(SPORX)

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barcelona atletico madrid antoine griezmann İspanya La Liga

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